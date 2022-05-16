اتحاد غرف التجارة يُناقش الإشكاليات المتعلقة بتوريد المواشي

عُقِد اليوم الاثنين، اجتماع تقابلي، بين كل من رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض؛ ووكيل وزارة وزارة الثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية تاج الدين جمعة محمد؛ والمركز الوطني للصحة الحيوانية ممثلاً برئيس لجنة الإدارة ومدير إدارة الخدمات البيطرية ومدير إدارة الحجر البيطري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الإشكاليات المتعلقة بتوريد المواشي وتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة من حيث الحجر البيطري وإجراء التحاليل وإيفاد الفرق الطبية لمعاينتها قبل توريدها.

كما تم وضع خطة عمل تكفل حل تلك الإشكاليات حتى يتسنى للموردين ممارسة نشاطهم استعداداً لعيد الأضحى؛ ووفق الإجراءات الصحية اللازمة والمعايير المطلوبة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للاتحاد على فيسبوك.

وحضر الاجتماع أيضاً، مدير عام الاتحاد أسعد الشرتاع، ومدير مكتب الشؤون الاقتصادية؛ وعدد من السادة رجال الأعمال من موردي المواشي واللحوم.