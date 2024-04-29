اتحاد كرة القدم ينعي الإعلامي الرياضي «سيف أمبية»

نعت اللجنة الاعلامية في الاتحاد الليبي لكرة القدم، الإعلامي الرياضي سيف أمبية.

يذكر أن الصحفي الرياضي سيف أمبية، بدأ عمله الصحفي من خلال عمله في صحيفة قورينا عام 2008، وتدرج في العمل الصحفي حتى أصبح رئيسا للقسم الرياضي بصحيفة قورينا الجديدة عام 2012 قبل توقفها عن الصدور في عام 2014.

ورحل أمبية إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته، وهو يترأس القسم الرياضي بوكالة الأنباء الليبية، وله العديد من البرامج المسموعة عبر راديو وكالة الأنباء الليبية وبنغازي المحلية والعديد من الإذاعات المسموعة بالمدينة.