اتحاد كرة القدم ينفي لـ«عين ليبيا» شائعات اختطاف الشحومي

في ظل تداول أخبار متسارعة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما قيل إنه “اختطاف” رئيس لجنة المسابقات العامة لكرة القدم، خرج مصدر رسمي من داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم لينفي بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدًا أن ما جرى لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل أروقة الاتحاد ومحيط الأندية.

شائعات منتشرة.. ومصدر يوضح الحقيقة

خلال الساعات الماضية، انتشرت عبر بعض المنصات وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعرض عبدالله الشحومي، لعملية اختطاف في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار بلبلة بين جماهير كرة القدم والمتابعين الرياضيين في ليبيا.

غير أن مصدرًا موثوقًا داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم صرّح لشبكة عين ليبيا نافيًا بشكل قاطع هذه الأخبار، وواصفًا إياها بـ”المغلوطة ”.

خلفية الحدث: تغيير ملعب المباراة

وكانت المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لنادي الاهلي طرابلس ونادي أساريا بكأس ليبيا والمقررة سابقًا على أرضية ملعب الخمس، إلا أن قرارًا صدر بنقل المواجهة إلى ملعب طرابلس، وهو ما اعتبره البعض مرتبطًا بشكل غير دقيق بالأنباء المتداولة.

لكن المصدر ذاته أوضح لـ”عين ليبيا” أن “تغيير الملعب جاء بناء على تفاهم مشترك بين إدارة الاهلي طرابلس وإدارة نادي أساريا، وبتنسيق كامل من الطرفين”، مشيرًا إلى أن “القرار اتخذ لدواعٍ تنظيمية ولوجستية تسهّل سير المباراة بشكل أفضل، ولا علاقة له بأي أحداث طارئة أو أمنية”.

دعوة إلى تحرّي الدقة

وفي ختام تصريحه، شدد المصدر على “أهمية تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالمجال الرياضي، لا سيما تلك التي تمس سمعة الأندية أو سلامة اللاعبين، مؤكدًا أن الاتحاد الليبي لكرة القدم يواصل عمله لضمان بيئة آمنة ونزيهة للمنافسات الكروية، وأنه يحتفظ بحقه في الرد القانوني على كل من يروّج لمعلومات غير صحيحة تثير البلبلة”.

التوصية

ينصح الإعلام الرياضي والجمهور “بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وتجنّب الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى رياضة الوطن وتشوّه الصورة العامة للقطاع الرياضي الليبي”.