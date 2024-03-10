اتساع فجوة النمو بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن اتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، انخفضت إنتاجية منطقة اليورو بنسبة 1.2% في الربع الرابع من العام الماضي 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 2.6%.

وأكدت الصحيفة، أن نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة كان أكثر من ضعف نظيره في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في العقدين الماضيين.

وقال بارت فان آرك، المدير الإداري لمعهد الإنتاجية في المملكة المتحدة: على المدى الطويل، من المتوقع أن يكون نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة أعلى منه في أوروبا.

وشدد على أن “أوروبا- القارة العجوز”، لا تظهر نفس الديناميكية، وهذا يؤدي إلى اتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خفضت في يناير الفائت، توقعاتها للنمو لعام 2024، مشيرة إلى أن الاقتصاد “فقد الزخم” في عام 2023 حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.