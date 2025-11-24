اتصالات دولية مكثفة لتسوية النزاع بين موسكو وكييف

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعم بكين جهود السلام في أوكرانيا، معربًا عن أمله في أن تتوصل الأطراف إلى حل جذري للأزمة.

ونقل التلفزيون الصيني المركزي عن شي قوله: “تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده “تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام”.

وفي وقت سابق، صرح ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” بأن هناك إمكانية لحدوث “شيء جيد” في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا: “هل من الممكن حقًا تحقيق تقدم ملموس؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، دون الكشف عن تفاصيلها، إذ لا تزال المشاورات جارية.

وفي سياق متصل، أفاد الكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا ومقترحات السلام الأمريكية.

وذكر بيان الكرملين أن الجانبين ناقشا التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا في سياق المقترحات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن بوتين أكد أن المقترحات الأمريكية، وفق ما اطلع عليه الكرملين، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية-الأمريكية في ألاسكا، ويمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، مؤكداً حرص روسيا على التوصل لحل سياسي ودبلوماسي للأزمة.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم الممكن لعملية التفاوض، وتوفير إسطنبول كمركز للمحادثات، مع الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات.

وأوضح أردوغان، في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا قائمة، لكنها تتطلب مزيدًا من العمل، مشددًا على أن “إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة”.

وأشار بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر إلى أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكنها لم تُناقش بشكل جوهري مع روسيا بعد، بسبب عدم حصول الإدارة الأمريكية على موافقة كييف، مضيفًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين يسعون إلى “هزيمة استراتيجية” لروسيا على الأرض، وأن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.