اتصال هاتفي بين العاهل المغربي و«نتنياهو» لأول مرة بعد التطبيع

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول اتصال هاتفي مع العاهل المغربي محمد السادس منذ توقيع الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن نتنياهو دعا الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وأشارت إلى أن الجانبين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ومحمد السادس حددا الآليات لتطبيق الاتفاقات.

كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات هذا الأسبوع.

وأثناء زيارة الوفد الإسرائيلي برئاسة بن شبات للمملكة تم التوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

ومن المتوقع فتح البعثتين الدبلوماسيتين للدولتين قريبا، إضافة إلى بدء الرحلات الجوية بينهما.

من جانبه أفاد بلاغ الديوان الملكي المغربي، بأن الملك محمد السادس ذكَّر بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

كما جدد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها، بحسب بلاغ الديوان الملكي المغربي.

يُشار إلى أن المغرب أصبح رابع دولة عربية تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل هذا العام، والسادسة بشكل عام لتنضم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والأردن ومصر.