اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية البحرينية، بأن وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني تحدث هاتفيا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم السبت وذلك غداة إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، بحث الوزيرين اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وذكرت الوزارة أن الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما بالعلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، بحسب بيان الوزارة البحرينية.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين والكيان الإسرائيلي، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي بين العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو.

Phone call between Foreign Minister and Israeli counterparthttps://t.co/6aLWLsE3qy pic.twitter.com/q3Q88SqmMH — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 12, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين ومملكة البحرين والكيان الإسرائيلي.

وغرد ترامب على تويتر: “إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!”.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

كما نشر الرئيس الأمريكي بياناً ثلاثياً مشتركاً للولايات المتحدة ومملكة البحرين والكيان الإسرائيلي يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وجاء في نص البيان: “الرئيس دونالد ترامب، جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثوا اليوم واتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين”.

وتابع البيان: “وهذا إنجاز تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار مباشر وسوف تتعزز العلاقات بين هذين المجتمعين والاقتصادات المتقدمة الإيجابية لأجل التحول إلى شرق أوسط أفضل وزيادة الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة”.