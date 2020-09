اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية البحرينية، بأن وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني تحدث هاتفيا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم السبت وذلك غداة إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، بحث الوزيرين اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وذكرت الوزارة أن الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما بالعلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، بحسب بيان الوزارة البحرينية.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين والكيان الإسرائيلي، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي بين العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين ومملكة البحرين والكيان الإسرائيلي.

وغرد ترامب على تويتر: “إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!”.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!