اتفاقات مبدئية على دمج القوى الأمنية في سوريا.. أردوغان يطالب قسد بالالتزام

كشف وفد التفاوض التابع لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء، عن أبرز البنود التي جرت مناقشتها خلال اجتماعه الأخير مع ممثلين عن الحكومة السورية في العاصمة دمشق، مؤكدًا أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق رسمي حتى الآن.

وأوضح الوفد، في بيان رسمي، أن الاجتماع ناقش أربعة ملفات رئيسية، أبرزها مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوى الأمن الداخلي ضمن جيش وطني موحّد، بهدف تأسيس “جيش منظم وفعّال يحمي جميع السوريين”، وفق تعبيره.

وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا، بما يشمل مدينة حلب، إلى جانب طرح مقترح تعديل الدستور السوري لضمان تمثيل جميع المكونات العرقية والسياسية في البلاد.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة حلب، مساء الإثنين، بين قوات “قسد” ووحدات من الجيش السوري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إلى جانب إصابات في صفوف المدنيين.

وفي السياق، شارك في الاجتماع مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، حيث ناقش الجانبان مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، سبل تنفيذ اتفاق 10 آذار، وتخفيف التوترات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين ورفع العقوبات.

وأكد الطرفان، بحسب ما ورد، استمرار الشراكة في محاربة تنظيم “داعش” وتعزيز الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا.

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع السورية نيتها شن أي عملية عسكرية، مؤكدة أن تحركات الجيش تأتي في إطار خطة إعادة انتشار “ردًا على اعتداءات متكررة من قسد”، فيما اتهمت الأخيرة قوات الحكومة بفرض حصار إنساني وأمني على الأحياء ذات الغالبية الكردية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

أردوغان يجدد مطالبته لـ”قسد” بالالتزام بتعهداتها وسط اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مطالبة بلاده لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالالتزام بتعهداتها وبالتكامل الوطني، مؤكداً أن موقف تركيا الصبور والحكيم لا يجب أن يُعتبر نقطة ضعف.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من أذربيجان: “لن نسمح بعودة الفوضى إلى سوريا، وأن أنقرة ودمشق متفقتان على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.”

وأشار أردوغان إلى أن “قسد لا تلتزم باتفاق 10 مارس/آذار وتتحرك بتحريض من إسرائيل”، مضيفًا أن “التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب هو مفتاح السلام الدائم في المنطقة.”

لجنة التحقيق الدولية تختتم أول زيارة لها إلى السويداء وتؤكد استمرار التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان

أنهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أولى زياراتها إلى محافظة السويداء، حيث التقت بعدد من المجتمعات المتضررة من العنف، واطّلعت على الأوضاع الميدانية في المدينة، وعدد من المواقع داخل المحافظة والمناطق المجاورة.

وفي بيان صادر عنها، أعربت اللجنة عن امتنانها العميق لتوفير إمكانية الوصول وتسهيل مهمتها، مؤكدة أنها تتطلع لتنفيذ زيارات مستقبلية إلى مناطق أخرى متضررة، شرط استمرار توفر الظروف المناسبة اللازمة لاستكمال عملها.

وقالت اللجنة: “نعرب عن امتناننا البالغ للناجين والشهود وأفراد المجتمعات المتضررة وقادتهم، الذين شاركوا شهاداتهم حول الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

كما لفت البيان إلى أن اللجنة عرضت توصيات أولية على السلطات المعنية وأصحاب المصلحة لمعالجة بعض الشواغل العاجلة المرتبطة بحقوق الإنسان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وفي سياق متصل، حذّرت اللجنة من انتشار معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الزيارة ومخرجاتها، مشددة على أن نتائج التحقيق الرسمية لن تُعلن قبل انتهاء العملية بالكامل، وذلك التزامًا بسياساتها المعتادة في سرية العمل.

وأكدت في ختام البيان أنها ستواصل التواصل مع جميع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة المعنيين، في إطار جهودها الرامية إلى توثيق الانتهاكات والعمل على تعزيز المساءلة وحقوق الضحايا في سوريا.