اتفاقيات جديدة لدعم التدريب وتنظيم «سوق العمل»

بحث وكيل عام وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية جمال شعبان مع سفير جمهورية بنغلاديش لدى ليبيا سبل تنظيم دخول العمالة البنغلاديشية عبر المنافذ الرسمية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يساهم في ضبط سوق العمل وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد.

وتناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ومعالجة الصعوبات، إلى جانب الإسراع في تسوية أوضاع العمالة عبر منصة «وافد» الرقمية والاستفادة من المهلة الممنوحة، إضافة إلى الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات مشتركة تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزز الشفافية في إدارة الملف.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة التحضيرية لعيد العمال اجتماعها الدوري لمناقشة الاستعدادات النهائية للاحتفال الذي تنظمه وزارة العمل والتأهيل في الأول من مايو من كل عام، تخليداً لجهود العمال في مختلف القطاعات.

وتركز احتفال هذا العام على تكريم عمال الشركة الليبية للموانئ تحت شعار «سواعد الميناء.. فخرٌ وبناءٌ وعطاءٌ»، حيث ناقشت اللجنة تقرير الزيارة الميدانية لموقع الفعالية، والتنسيق مع الشركة لضمان جاهزية الترتيبات التنظيمية.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات، تنفيذاً لتوجيهات وزارة العمل والتأهيل بأهمية إبراز دور قطاع الموانئ الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتقدير جهود العاملين فيه.

وفي ملف آخر، وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس بتاريخ 19 أبريل 2026، بهدف دعم برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية فايز بن عمران والمدير العام للمجلس محمود الفطيسي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وإطلاق مبادرات لتطوير المهارات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكد بن عمران أن الاتفاقية تمثل خطوة لتعزيز رأس المال البشري ودعم التحول التنموي، فيما أوضح الفطيسي أنها تعزز التكامل المؤسسي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع التنافسية.

وفي إطار متابعة مشروع السكن العمالي وتنظيم العمالة الوافدة، تواصل إدارة شؤون السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل اجتماعاتها مع البلديات، حيث شملت الجولة بلدية السواني بن آدم.

وعقد مدير الإدارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بكير أبو شهيوة اجتماعاً موسعاً مع عميد البلدية وعدد من المسؤولين، لبحث آليات تنفيذ مشروع السكن العمالي وتنظيم أوضاع العمالة وفق المعايير المعتمدة والتشريعات النافذة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق بين وزارة العمل والتأهيل والمجالس البلدية، وتذليل الصعوبات لضمان تنفيذ المشروع بما يحقق أهداف تنظيم سوق العمل بشكل مستدام.

وفي سياق آخر، شاركت وزارة العمل والتأهيل في جناح التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته الثانية والخمسين، بالتعاون مع المركز الليبي الكوري ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة المعارض.

وهدف الجناح إلى إبراز دور المرأة في المجتمع وتعزيز تمكينها اقتصادياً، من خلال عرض منتجات وطنية تعكس قدراتها في مجالات الإنتاج وريادة الأعمال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم الدولة لسياسات تنويع الاقتصاد وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وتمكين المرأة في سوق العمل.