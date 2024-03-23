اتفاقية أمنية ثلاثية لبناء غواصات استرالية تعمل بالطاقة النووية

أعلنت شركة الدفاع البريطانية BAE Systems أمس الجمعة، أنها ستقوم ببناء الغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية بموجب الاتفاقية الأمنية الثلاثية AUKUS.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، تم توقيع الاتفاقية من قبل أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عام 2021، وتنص على بناء غواصات مسلحة تقليديًا لأستراليا وسط المنافسة بين واشنطن وبكين على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الاستراتيجية.

وستقوم شركة BAE Systems ببناء غواصات SSN-AUKUS للبحرية الأسترالية بالتعاون مع شركة بناء السفن التابعة للحكومة الأسترالية ASC، وفقًا لبيان AUKUS، الذي لم يحدد عدد الغواصات التي تشكل جزءًا من هذا المشروع.

وأفاد الشركاء الثلاثة أيضًا أنه تم اختيار ASC لصيانة الغواصات، التي تعتمد على تصميم الجيل التالي البريطاني وتتضمن تقنيات أمريكية “متطورة”.

وقال بيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ونظيره الأمريكي لويد جيه أوستن ونظيره الأسترالي ريتشارد، : “سيتم تجهيز SSN-AUKUS للاستخبارات والمراقبة والحرب تحت سطح البحر ومهام الهجوم، وستوفر أقصى قدر من قابلية التشغيل البيني بين شركاء AUKUS”. ويأتي هذا الإعلان كجزء من زيارة شابس لأستراليا، الذي كان يوم الجمعة في أديليد لحضور المشاورات الوزارية السنوية بين أستراليا والمملكة المتحدة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ.