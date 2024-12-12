اتفاقية «المياه الجوفية» مع الجزائر وتونس تدخل حيّز التنفيذ

دخلت الاتفاقية المبرمة بين ليبيا والجزائر وتونس، بشأن إنشاء آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، حيز التنفيذ.

وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وليبيا وتونس دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.

وأوضحت أن “الرئيس تبون، وقع مرسوما يتضمن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتونس وليبيا لإنشاء آلية تشاور خاصة بالمياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية،.

وأكدت الصحيفة أن “هذه الاتفاقية الثلاثية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، في مجال حيوي هو الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية، بهدف استغلال المياه الجوفية في محيط الدول الثلاث”.

وقال وزير الري الجزائري طه دربال، إن الاتفاقية تعد “فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى، في ظل الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة”.

هذا “وكان وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث، قد وقعوا على الاتفاقية المذكورة، في الجزائر، خلال شهر نيسان الماضي”.