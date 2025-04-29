 اتفاقية بين مركز المعلومات وشركة المدار الجديد.. باقة إنترنت مميزة للمُعلّمين

وقع مركز المعلومات والتوثيق في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تفاهم مع شركة المدار الجديد لإطلاق باقة خاصة بالمُعلّمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لتحسين الخدمات المقدمة للكوادر التعليمية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد حميّر، مدير مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس علاء بسيم، مدير الإدارة التجارية بشركة المدار الجديد، وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، من بينهم وكلاء الوزارة لشؤون المراقبات والديوان وشؤون المؤسسات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالإضافة إلى مديري إدارات التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، ورياض الأطفال، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، ومكتبي الإعلام والاتصال، وشؤون المراقبات، وعدد من مديري الإدارات في مركز المعلومات والتوثيق وشركة المدار الجديد.

وتتضمن الباقة الخاصة بالمُعلّمين “خدمة إنترنت غير محدودة من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، بالإضافة إلى 5 جيجابايت خارج هذه الفترة و200 دقيقة مكالمات داخل الشبكة صالحة لمدة شهر، كما تشمل الباقة مكالمات مجانية للمشتركين ضمن نفس الباقة، فضلاً عن هدايا خاصة بمناسبات عيد المعلم والعودة إلى المدارس”.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكُبيري، بدور شركة المدار الجديد في التعاون المستمر مع الوزارة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات في قطاع التعليم، مثنياً على الجهود المشتركة التي تسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية في البلاد.

على صعيد آخر، التقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، مراقبي التربية والتعليم ببلديتي القرضة الشاطئ، الأستاذة عزيزة أبوخزام، وإسبيعة، الأستاذ نور الدين اللافي.

وناقش اللقاء، الذي حضره مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم شؤون الموظفين، الإفراجات المالية للمعلمين، وتطبيق الملاكات الوظيفية، وأرشفة ملفات العاملين بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق.