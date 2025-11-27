شراكة واعدة تعزز حضور زليتن في خارطة المعارض الليبية

شهدت مدينة زليتن، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير قطاع المعارض داخل البلدية.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، جرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن جلال باني، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وممثلي الغرفة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مدينة زليتن ومقر الهيئة في طرابلس.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عملي للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير أساليب تنظيم الفعاليات، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، فضلاً عن تنفيذ برامج مشتركة تُسهم في رفع كفاءة تنظيم المعارض داخل المدينة.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثّل خطوة محورية نحو دعم المشاريع الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، ولا سيما في قطاع المعارض والمؤتمرات، بما يعزز مكانة زليتن كوجهة واعدة للفعاليات التجارية والمهنية.

وتواصل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جهودها لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، بهدف تطوير قطاع المعارض وتحديث منظومته بما يواكب متطلبات التنمية ويخدم الحراك الاقتصادي المحلي.