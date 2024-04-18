اتفاقية توأمة وتعاون بين كشافتي ليبيا والجزائر

وقعت الحركة العامة للكشافة والمرشدات، والكشافة الإسلامية الجزائرية مساء أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون وتوأمة بين المؤسستيْن لتعزيز وتطوير العلاقات بينهما وتبادل الزيارات والخبرات بين الجمعيتيْن .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن القائد “خالد الحمروني” مفوض عام مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات تأكيده في كلمة في حفل التوقيع، على عمق العلاقات بين المؤسستيْن وأهمية تطويرها في كافة المجالات.

وتخللت حفل التوقيع فقرات فنية وعرض فيلم عن تأسيس الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، التي تحتفل هذا العام بالذكرى 70 لتأسيسها، إضافة لإقامة فضاء خاص بالتراث الشعبي والمقتنيات والمأكولات الشعبية ولوحات من الفنون الشعبية الليبية.

وحضر الحفل وكيل وزارة الشباب وعميد بلدية الزاوية والقائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات ” عبد المجيد الخضراوي ” ، والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية ” عبد الرحمن حمزاوي ”

يذكر أن غابة جود دائم التي وقعت فيها الاتفاقية ، تقع على بعد 40 كلم غرب طرابلس وتطل على شاطئ البحر المتوسط، وتُعتبر من أهم مراكز تدريب الكشافة في ليبيا، تم تخصيصها في أغسطس 1963 من قبل وزارة الزراعة والغابات في ذلك الوقت، وتبلغ مساحتها أكثر من 1 كم مربع وتضم حوالي 60 ألف شجرة، ومساحة صخرية تقع بين الغابة والبحر مساحتها ( 11 ) هكتاراً، إلى جانب العديد من المباني منها متنزه عائلي ومسجد ومركز إسعاف ومطعم والمسرح الروماني المفتوح الذي يتسع لـ 5000 شخص وملاعب رياضية لكرة القدم والطائرة والسلة ومسبح.