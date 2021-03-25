اتفاقية جمركية ليبية تونسية لإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس إجدير

وقع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان علي، مع نظيره التونسي يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسيةأ أمس الأربعاء، اتفاقية لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير

وأوضحت الديوانة التونسية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم الاتفاق على حلحلة الإشكاليات الخاصة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا.

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر مايو من العام الجاري لمتابعة سير تنفيذ هذه الاتفاقية، ومدى تحقيقها لانسيابية العمل وتسهيل الاجراءات.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في ختام اجتماعات عُقِدت بمدينة جربة التونسية، بين المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم ويوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية، بحضور سفير تونس بليبيا ووالي مدنين والمدير العام لإدارة الحدود ورئيس ديوان المعابر البرية، ومدراء الجمارك التونسية والليبية، ومدراء الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات والإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير مديرية جمارك زوارة وعدد من رؤساء المكاتب الجمركية.

وأعلن مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم أنه ابتداء من أول شهر إبريل سيكون العمل في منفذ رأس إجدير طيلة أيّام الأسبوع لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين في كلا الاتجاهين وذلك نظراً لتراكم البضائع في منفذ رأس إجدير.

في إطار مواصلة تعزيز التعاون الثنائي التونسي الليبي في المجال الجمركي، تم يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بجزيرة جربة وتحت… تم النشر بواسطة ‏‎Douane Tunisienne‎‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١