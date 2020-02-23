اتفاقية روسيا وقطر بشأن إلغاء التاشير حيز التنفيذ

اعتباراً من اليوم الأحد 23 فبراير2020 بإمكان الرعايا القطريين السفر إلى روسيا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة [العرب القطرية]

دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا وقطر ، اليوم الأحد؛ حيز التنفيذ وبات بإمكان المواطنين القطريين دخول روسيا من دون تأشيرة، بحسب الموقع الإخباري القطري “الخليج أونلاين”.

مع دخول اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول بين روسيا وقطر حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 23 فبراير/شباط 2020، بات بإمكان الرعايا القطريين السفر إلى روسيا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وسط سعي روسيا للانفتاح سياحياً على العالم العربي منذ استضافتها بطولة العالم لكرة القدم في عام 2018 بمشاركة عربية واسعة وتسليم رعاية مونديال 2022 لدولة قطر

وتنص الاتفاقية على أن المواطنين الروس والقطريين الذين لا ينوون القيام بأنشطة عمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي الدولة، بإمكانهم الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يوما متواصلة؛ كما لا يمكن أن تكون المدة الإجمالية لوجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى أكثر من 90 يوماً، خلال كل فترة من 180 يوما.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن، في وقت سابق من العام الماضي، أن هناك كثيرا من الاتفاقيات بين روسيا ودولة قطر، وأن اتفاقية التأشيرات بين البلدين إجراء سيتم تفعيله.

والجدير بذكر أن العلاقات الروسية القطرية تشهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2013، لا سيما في مجالات الطيران والطاقة والاستثمار، مما ترجم باستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصص في ثاني أكبر مصرف في روسيا “في تي بي”، وأكبر شركة نفط روسية “روس نفط”، ومطار “بولكوفو”، كما اتفقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2018 على شراء 25 في المائة من أسهم مطار “فنوكوفو” على أطراف موسكو.

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