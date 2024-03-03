اتفاقية سعودية صينية في قطاع تربية الدواجن

وقعت شركة خنان رويهانغ للمعدات الزراعية المحدودة (الصينية)، وشركة اعشار للتنمية الزراعية (السعودية)، اتفاقية تعاون حول مشروعات سلسلة الصناعة لتربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض.

وذكرت شينخوا أنه وفقا للاتفاقية، ستقدم الشركة الصينية آلات ومعدات الثروة الحيوانية بقيمة إجمالية تبلغ 490 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الـ5 المقبلة لشركة اعشار.

وقال محمد عبدالله بن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة اعشار للتنمية الزراعية، إنه يشعر بالارتياح تجاه التعاون مع شريكه الصيني، بما لديه من المنتجات والخدمات النوعية والحماسة وروح العمل الجاد، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الشركاء الصينيين مستقبلا.

وقال مسؤول في الشركة الصينية “إننا سنقدم خدمات ذات جودة عالية وأسعار عادلة باستمرار، وسنعمل مع شريكنا السعودي على بناء مشروع التعاون هذا ليصبح نموذجا يحتذى به للتعاون الصيني السعودي”.