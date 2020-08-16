اتفاقية شراكة بين الخطوط القطرية والنادي الإفريقي التونسي

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عن إبرام اتفاقية رعاية تمتد لعدة أعوام مع النادي الإفريقي التونسي، لتعزز بذلك من محفظتها المتنامية للشراكات الرياضية العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيظهر شعار الناقلة القطرية بكلّ فخر على قمصان لاعبي فرق كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، اعتباراً من موسم 2020/21 وحتى نهاية موسم 2023/24.

ويتنافس النادي الإفريقي في الدوري التونسي للدرجة الأولى للمحترفين، ويعتبر أحد أشهر أندية كرة القدم في تونس.

وفاز فريق كرة القدم في النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي 13 مرة، وبلقب كأس تونس 13 مرة، وبلقب كأس السوبر التونسي ثلاث مرات. ويشتهر بكونه أول نادي تونسي يفوز بلقب دولي؛ عندما فاز بالكأس المغاربية للأندية في عام 1971.

وقالت سلام الشوّا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: “يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، والتي ستشهد الرعاية الرسمية للخطوط الجوية القطرية للنادي الإفريقي التونسي اعتباراً من موسم 2020/21.. ونسعى باستمرار إلى تعزيز محفظتنا الرياضية العالمية، ونلتزم دائماً بدعم الرياضة والتقريب بين الشعوب، مما دفعنا لإبرام هذه الشراكة التي تعدّ الأولى من نوعها مع أحد الأندية الإفريقية. ونتطلع إلى العمل والتفاعل مع النادي الإفريقي ومشجعيه للمساعدة في صنع فارق حقيقي من خلال هذه الشراكة الجديدة المهمة. إن الرياضة تشكل ركيزة أساسية للرؤية طويلة الأمد لدولة قطر، وبوصفنا الناقلة الوطنية لدولة قطر، فإننا نرحب بكافة الفرص التي من شأنها تمكيننا من توظيف الرياضة كوسيلة لتنمية الشباب وتطويرهم سواءً هنا في دولة قطر أو في مختلف أنحاء العالم”.

من جانبه قال رئيس النادي الإفريقي التونسي عبد السلام اليونسي: “يسرّ النادي الإفريقي وهو يحتفل بمرور مائة عام على تأسيسه أن يعبّر عن اعتزازه الكبير بالشراكة التاريخية التي ستربطه بالخطوط القطرية لمدة أربعة أعوام. كما يفتخر النادي الإفريقي بأنهّ انضمّ إلى نخبة من الفرق الكبرى في العالم التي تتمتّع بعقود رعاية وشراكة مع الخطوط الجوية القطرية الرائدة في مجال النقل الجوي منذ عقود”.

وأضاف عبد السلام اليونسي: “ستربط اتفاقية الشراكة بين نادي الشعب وصاحب أكبر شعبية على الصعيد الوطني وصاحب أول لقب تونسي في رابطة الأبطال الإفريقية، بشركة مميزة في مجال الطيران نجحت في ربط الصلة بين مختلف البلدان عبر شبكتها التي تغطي العديد من عواصم العالم. إن اتفاقية الشراكة والرعاية تمكّن النادي الإفريقي من رفع سقف طموحاته تماشيا مع تاريخه الكبير في عام يرفع فيه النادي كل التحديات، كما أن الاتفاقية تؤكد حرص الشركة على الارتباط بالفرق ذات الشعبية الكبيرة”.

وأشار بيان الشركة إلى أن الخطوط الجوية القطرية ترتبط مع تونس علاقات وطيدة؛ حيث بدأت بتسيير رحلاتها إلى العاصمة تونس منذ عام 2005.

ورغم أن جائحة كورونا قد أرغمت الناقلة القطرية على تعليق خدماتها بشكلٍ مؤقت؛ إلّا أنّ تونس كانت واحدة من أوائل الوجهات الأفريقية التي استأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إليها، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيّاً.

وسينضم النادي الإفريقي إلى محفظة الرعاية الرياضية للخطوط الجوية القطرية والتي تضم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبايرن ميونيخ الألماني، وكاس يوبين البلجيكي، والسد القطري. كما تعد الخطوط الجوية القطرية شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وللبطولات التي ينظمها الاتحاد، منها بطولة كأس العالم روسيا 2018 FIFA، وبطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 FIFA وبطولة كأس العالم للسيدات فرنسا FIFA 2019، وبطولة كأس العالم قطر 2022 FIFA.

وتواصل الخطوط الجوية القطرية قيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران عالمياً بعد جائحة كوفيد – 19، وتواصل الناقلة القطرية بذل المزيد من الجهود لإعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسيّر حالياً أكثر من 500 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 80 وجهة عالمية.

ولا تعتمد الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، حيث تمتلك الناقلة أسطولاً متطوراً ومتنوعاً من الطائرات ذات الكفاءة العالية، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف كل سوق.

وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على السفر، ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث أنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وتعدّ طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350 (49 طائرة) وبوينغ 787 (30 طائرة) خياراً مثالياً لخدمة الرحلات الطويلة إلى مختلف وجهاتها في ظروف السوق الراهنة.

واتخذت الناقلة القطرية العديد من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، مع تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقي للوجه للمسافرين على كافة الدرجات.

ويحظى المسافرون في مقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة. كما يمكن للمسافرين الضغط على زر “عدم الإزعاج” الموجود في المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة. وتتيح الناقلة القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من 30 وجهة، بما في ذلك لندن وباريس وفرانكفورت.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم.

وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر في حال استكمال السفر قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وستطبّق الشروط والأحكام للتذاكر بعد هذا التاريخ، وستكون جميع تذاكر السفر التي تمّ حجزها للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الوطنية في دولة قطر، وهي شركة مملوكة من قِبل الدولة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في برج الخطوط الجوية القطرية في العاصمة الدوحة، وتشغل الشركة شبكة محورية وتربط بين أكثر من 150 وجهة دولية حول إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا من قاعدتها في مطار حمد الدولي باستخدام أسطول مكون من أكثر من 200 طائرة.

وتُوظف مجموعة الخطوط الجوية القطرية أكثر من 43,000 شخص، والشركة عضو في تحالف عالم واحد منذ أكتوبر 2013، وهي أول شركة طيران خليجية توقع مع أحد تحالفات شركات الطيران الثلاث.

وتعتبر الخطوط القطرية من بين أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم، وأحد 6 شركات طيران التي حصلت على وصف “خطوط طيران ذو الخمس نجوم” من سكايتراكس على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به الخطوط القطرية على مستوى الشرق الأوسط، كما حصلت على جائزة “مينا” التي تقدمها منظمة “مستشارو إداريي الضيافة العالمية” كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2005، كما تم منح طاقم ضيافة الخطوط القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي عام 2006.