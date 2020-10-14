اتفاقية «طيران تجاري» بين إسرائيل والإمارات خلال أيام

كشف مسؤول صهيوني رفيع، أنه من المرجح أن يوقع الكيان الصهيوني والإمارات اتفاقية طيران تجاري في الأيام المقبلة في إطار عملية تطبيع أوسع.

وقال عوفر مالكا، المدير العام لوزارة النقل الصهيونية، في مقابلة مع إذاعة الجيش الصهيوني، إن ابرام الاتفاق أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة.

وبموجب الاتفاق، ستكون الطائرات الصهيونية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها بما يفيد السياحة بين البلدين واقتصاديهما.

كما ستكون الرحلات الجوية الإماراتية قادرة على الهبوط في الكيان الصهيوني واستخدام المجال الجوي الصهيوني لرحلاتها باتجاه الغرب.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة “فرانس برس”، أفادت بأنه من غير المرجح أن تقلع أولى رحلات الركاب المباشرة بين الكيان الصهيوني والإمارات قبل شهر يناير، إذ يسعى الكيان الصهيوني حاليا على احتواء الموجة الـ2 من إصابات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صادقت الحكومة الصهيونية رسميا على معاهدة السلام بين الكيان الصهيوني والإمارات، فيما يستعد الكيان الصهيوني لاستضافة وفد إماراتي رفيع المستوى في الأيام المقبلة.