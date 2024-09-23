اتفاقية لتنفيذ مشروع منصة المكتبة الرقمية للجامعات الليبية

وقعت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الاثنين، اتفاقية استراتيجية مع شركة “نيكسوسلاب” المتخصصة في تطوير الحلول التعليمية الرقمية، لتنفيذ مشروع “منصة المكتبة الرقمية للجامعات الليبية”، برعاية واعتماد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، وبحضور عدد من رؤساء وعمداء الجامعات الليبية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة القابضة على فيسبوك، فإن هذه الاتفاقية تُعد تتويجًا لجهود مكثفة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة في قطاع التعليم العالي بليبيا، حيث ستتيح منصة المكتبة الرقمية وصولاً شاملاً وفوريًا لأعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى المصادر الأكاديمية والمراجع العلمية المتنوعة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم بفعالية في تعزيز مستوى التحصيل الأكاديمي والبحث العلمي، وتهيئة بيئة معرفية تُمكّن من الابتكار والتطور.

كما تُشكل هذه الاتفاقية استثمارًا استراتيجيًا يسعى إلى دعم التحول الرقمي في ليبيا، بما يُعزز من تصنيف الجامعات الليبية عالميًا، ويعزز موقعها كمحور أساسي في بناء مستقبل مشرق للتعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (تعرف اختصارا: LPTIC) هي شركة قابضة ليبية، تأسست بقرار من مجلس الوزراء الليبي سنة 2005، لتمتلك شركات الاتصال الكبرى بليبيا، وتتمثل نشاطاتها في الاستثمار وبناء وتشييد وتملك وصيانة وتشغيل منشآت البنى التحتية من الشبكات الرئيسية والفرعية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات.