اتفاقية لدعم «التحول الرقمي» في قطاع النقل البحري

تم في ديوان وزارة المواصلات، توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعلومات الإلكترونية بين مصلحة الموانئ والنقل البحري وشبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرت المراسم بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية، وعدد من المسؤولين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التحول الرقمي في قطاع النقل البحري من خلال إنشاء قاعدة بيانات للواردات والصادرات عبر الموانئ الليبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الشباك الموحد النافذة البحرية الموحدة، الذي يعد أحد المتطلبات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقاً لتعميم المنظمة البحرية الدولية.

ووقع الاتفاقية عن مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، وعن شبكة ليبيا للتجارة محمد درويش، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الم