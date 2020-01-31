اتفاق أفريقي على طرق التحضير لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين

إنشاء لجنة تحضيرية لمنتدى الاتحاد الإفريقي الليبي والتي ستكون مفتوحة لجميع أطراف النزاع الليبي. [أرشيف/رويترز]

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عن اتفاق على طرق تحضير الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين، بالتشاور مع الأطراف الليبية والبلدان المجاورة والأمم المتحدة.

ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في العاصمة الكونغولية برازافيل بـ”الممتاز”.

وأوضح فكي، في مجموعة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن اللجنة المؤلفة من 11 عضوًا، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو، وافقت أيضًا على إنشاء لجنة تحضيرية لمنتدى الاتحاد الإفريقي الليبي، والتي ستكون مفتوحة لجميع أطراف النزاع الليبي، بما في ذلك زعماء القبائل والنساء والشباب وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في ليبيا.

كما أشار إلى إدانة اللجنة استمرار التدخل الخارجي في ليبيا على الرغم من الالتزامات التي قطعتها في برلين، حيث أصرت جميع الأطراف على الامتثال الصارم لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق العقوبات على المخالفين.