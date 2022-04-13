اتفاق أمريكي بريطاني لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا

اتفق رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإنهاء الاعتماد الغربي على الغاز الروسي.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، بأن جونسون وبادين “اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وإنهاء الاعتماد الغربي بشكل حاسم على النفط والغاز الروسيين”.

كما ناقش الرئيسان “الحاجة إلى تسريع تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة الدعم العسكري والاقتصادي”.

وأكد جونسون لبايدن أن “حزمة دعم بريطانية جديدة تتضمن صواريخ مضادة للسفن والمركبات عسكرية، ستصل إلى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة”.