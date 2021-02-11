اتفاق أمريكي سعودي على دعم تسوية سياسية في اليمن

اتفقت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، على ضرورة وقف “الأعمال العدوانية” للحوثيين، ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتطرق الاتصال إلى “أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي، الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي السعودي”.

وأكد الوزيران على “ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن”.

بدوره، أدان الوزير الأمريكي الاعتداء على مطار أبها الدولي، مؤكدا “وقوف بلاده مع السعودية ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة”، وفق قوله.