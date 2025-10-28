اتفاق أمريكي ياباني لتعزيز أسواق «المعادن الحيوية».. ترامب: لا توجد قوة بالعالم تقترب من قدراتنا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، اتفاقية إطارية تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، وذلك خلال زيارة ترامب الرسمية لليابان التي تستمر ثلاثة أيام.

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستسلم اليابان خلال هذا الأسبوع أول دفعة من الصواريخ المخصصة لطائرات “إف-35” من الجيل الخامس.

وأكد ترامب أن “لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا”، مضيفًا أن البحرية الأمريكية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد محتمل.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة واليابان ستدعمان المشاريع الهادفة لإنتاج المنتجات النهائية للمعادن لتوزيعها على المشترين في البلدين والدول ذات التفكير المماثل.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات مع اليابان، معربًا عن استعداده لتقديم أي دعم أو مساعدة في أي وقت، مؤكدًا أن البلدين حلفاء على أعلى مستوى.

وجاء التوقيع في سياق جهود البلدين لتعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الأساسية المستخدمة في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، وصناعة السيارات، وأنظمة الدفاع المتقدمة.

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية تهدف إلى مواجهة السياسات غير السوقية والممارسات التجارية غير العادلة التي تهدد استقرار هذه الإمدادات الحيوية.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل هيمنة الصين على صناعة المعادن الاستراتيجية، حيث تعالج أكثر من 90 بالمئة من هذه المعادن على مستوى العالم، وقد فرضت مؤخرًا قيودًا على صادراتها، بما في ذلك رقابة على المنتجين الأجانب الذين يعتمدون على المواد الصينية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الاتفاقية ستتضمن ترتيبًا لتخزين تكميلي متبادل، مع تعاون محتمل مع شركاء دوليين آخرين لضمان أمن سلسلة التوريد.

كما أعلن البيت الأبيض أن البلدين يعتزمان، خلال ستة أشهر من التوقيع، اتخاذ خطوات فعالة لدعم مشاريع إنتاج المعادن النهائية لتلبية الطلب المحلي والدولي.

وخلال حفل التوقيع الذي بُث على التلفزيون الياباني، أكد ترامب ثقته بأن العلاقات الأمريكية اليابانية ستكون “أقوى من أي وقت مضى”، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون الكامل مع اليابان في كافة المجالات.

وأوضح أن الاتفاقية التجارية المقررة بين البلدين ستكون “عادلة للغاية” وتدعم تعزيز التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وطوكيو.

وجاءت زيارة ترامب إلى اليابان بعد لقائه بالإمبراطور ناروهيتو، وتستمر الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي، حيث يعتزم أيضًا الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة قضايا الإمدادات والاستثمار والتجارة الدولية.