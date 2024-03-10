اتفاق اقتصادي تاريخي  بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية

توّجت المفاوضات بين الهند وبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي استمرت قرابة 16 عاما، باتفاق اقتصادي تاريخي.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين مطلعين، على مسار المفاوضات، أنه من المتوقع أن توقع الهند اتفاقاً اقتصادياً، اليوم الأحد 10 مارس، مع بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الاتفاق الاقتصادي، يأتي بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت قرابة 16 عاماً.

وبحسب رويترز، تتوقع الهند أن تستثمر بلدان الرابطة الأوروبية، “سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين”، ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الدولة، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

هذا وكانت الهند وقعت في العامين الماضيين، اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات، وتعد المجموعة الأوروبية، التي تأسست عام 1960، عاشر أكبر متداول للسلع في العالم والخامس بالنسبة للخدمات، ووقعت المجموعة نحو 30 اتفاقية تجارية مع 40 دولة ومنطقة خارج الاتحاد الأوروبي.