اتفاق المركزي.. محور لقاء «المنفي» مع وفد أمريكي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وتم خلال اللقاء، الترحيب بالتوقيع على الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية مصرف ليبيا المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية.

وثمن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، دور المنفي وتجاوبه مع الإتفاق الخاص بالمصرف المركزي، بدوره أكد رئيس المجلس ضرورة استكمال باقي الخطوات، والاتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.