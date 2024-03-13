اتفاق بين الحكومة الإسبانية والأحزاب الانفصالية في كاتالونيا

توصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الذي يقود حكومة ائتلافية يسارية، إلى اتفاق مع الأحزاب المؤيدة لاستقلال كاتالونيا، تمنح بموجبه الحكومة عفوًا عن الانفصاليين الكاتالونيين الذين اتُهموا بارتكاب جرائم لدورهم في استفتاء الاستقلال غير المصرح به في عام 2017 والاحتجاجات اللاحقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، تم التوصل للاتفاق المثير للجدل الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من المناقشات المتوترة، وأثار هذا الوضع أشد أزمة دستورية تواجهها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية بعد نهاية دكتاتورية فرانكو في السبعينيات.

وفي مقابل العفو، ستدعم الأحزاب الكاتالونية مسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للحكم لفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، وستمنح حزب العمال الاشتراكي العمالي الأصوات المطلوبة للحصول على أغلبية ضئيلة في البرلمان.

ورفض رئيس كاتالونيا السابق وزعيم حزب (معاً من أجل كاتالونيا)، كارلوس بودجمون – الذي يعيش في المنفى الاختياري ـ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعودة سانشيز إلى الحكم دون العفو.

وكان جانتس قد رفض أيضًا اقتراحًا في يناير، شعر الحزب أنه لا يقدم ضمانات كافية بعدم محاكمة الانفصاليين.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن اتفاق العفو يشمل “جميع الأشخاص المرتبطين بعملية الاستقلال” ويتوافق تماما مع الدستور والقانون الأوروبي والسوابق القضائية وأفضل المعايير الأوروبية والدولية.

وأشاد سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي العمالي، سانتوس سيردان، بقانون العفو باعتباره بداية “فصل جديد” من شأنه أن يرسم خطا تحت “أسوأ أزمة واجهتها ديمقراطيتنا”.

كما أصر سانشيز منذ فترة طويلة على أن منح العفو للانفصاليين هو السبيل الوحيد لدفع البلاد إلى الأمام.

وأثار الاتفاق بين حزب العمال الاشتراكي العمالي وحزب جانتس والحزب اليساري اليساري (اليسار الجمهوري لكاتالونيا) غضب العديد من الجماعات اليمينية والمحافظة في إسبانيا، الذين يتهمون سانشيز وحزب العمال الاشتراكي بالتشبث بالسلطة بشكل ساخر.

وانتقد زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، ألبرتو نونيز فيجو، الاتفاق ووصفه بأنه “فضيحة”.