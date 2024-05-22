اتفاق بين الخطوط الإفريقية وهيئة الحج لنقل الحجاج الليبيين

أبرمت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، أتفاقا مع الهيئة العامة للحج والعمرة لنقل الحجيج الليبيين، من المطارات الليبية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وعودتهم إلى أرض الوطن، عند الانتهاء من أداء مناسكهم.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، ستكون أولى رحلات نقل الحجاج الليبيين إلى المملكة العربية السعودية في 31 من مايو الحالي، عبر مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين، وتستمر 10 أيام لنقل 750 حاجا يوميا موزعين على 3 رحلات.

وتشمل حصة ليبيا من الحجاج لهذا العام 7800 حاج، موزعة بين الحجيج المتبقين من العام 2021 وهيئة الشهداء والجرحى وزوجات الليبيين من غير الليبيات، والمتضررين من الفيضانات بالمنطقة الشرقية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت تكفلها بكامل تكاليف الحج للعام الحالي بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.