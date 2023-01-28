اتفاق بين تجمع الأحزاب ومجلس الدولة على تعديل خارطة الطريق

عُقِد اليوم السبت، بمقر حزب صوت الشعب في طرابلس، اجتماع اللجنة الفنية المُشكلة بين المجلس الأعلى للدولة وتجمع الأحزاب الليبية برئاسة عبد العزيز حريبه عن مجلس الدولة، وفتحي الشبلي عن تجمع الأحزاب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعديلات المطلوبة من جانب المجلس الأعلى للدولة في بعض المصطلحات وإضافة تفاصيل شارحة لبعض أبواب المبادرة التي طرحها تجمع الأحزاب الليبية لحل المشكل السياسي في ليبيا.

وبهذا تكون مبادرة تجمع الأحزاب الليبية لحل المشكل السياسي في ليبيا قد أخذت شكلها النهائي بحيث سيعاد طباعتها حسب ما تم الاتفاق عليه.

وحضر الاجتماع عبد الحافظ بن شراده المستشار القانوني للتجمع، وعبد الحكيم أبو شويشه رئيس المكتب التنفيذي لحزب صوت الشعب.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.