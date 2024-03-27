اتفاق بين مكونات زوارة ورئاسة الأركان على تأمين وفتح منفذ رأس إجدير

أعلنت غرفة العمليات العسكرية زوارة، عن التوصل إلى اتفاق بين مكونات مدينة زوارة ورئاسة الأركان العامة بشأن تأمين وإعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.

وأفادت الغرفة بأنه بعد الاتفاق والتنسيق بين الجهات المعنية، تتجه قوة عسكرية من عدة كتائب تابعة لرئاسة الأركان وتحت إشراف المنطقة العسكرية الغربية وبالتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية زوارة، إلى منفذ رأس إجدير من أجل التجهيز لإعادة افتتاحه من قبل الجهة المختصة.

بدوره أكد معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمرش أن القوة العسكرية المشكلة من الوحدات العسكرية مهامها بسط الأمن في رأس إجدير ولا تحمل في طياتها تجاذبات سياسية أو قبلية وتم تشكيلها لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.

وأوضح النمروش أن من مهام القوة العسكرية تسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.

ودعا معاون رئيس الأركان العامة كافة المناطق والبلديات إلى الابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان لإتمام كافة الأعمال المنوطة بها الهادفة للصالح العام.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن انطلاق قوة شرطية من الوزارة إلى منفذ رأس إجدير الحدودي لتأمينه وفرض السيطرة الأمنية داخله.

انطلاق قوة شرطية من وزارة الداخلية ضمن الغرفة الأمنية المشتركة إلى منفذ رأس إجدير الحدودي لتأمينه وفرض السيطرة الأمنية داخله تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٧ مارس ٢٠٢٤