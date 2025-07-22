اتفاق بين وزارة التربية ووكالة «تيكا» التركية لتنفيذ مشاريع دعم وتعليم الفئات الخاصة

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبد القادر أبو شناف اجتماعًا مع منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) علي باجاناك جل ومساعده حسين محمد حودانه، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك في قطاع التعليم، لا سيما في دعم الفئات الخاصة.

وناقش الطرفان عددًا من البرامج والمشروعات الحيوية التي تنفذها الوكالة في ليبيا، وتركزت المداولات حول خطط تدريب وتطوير الكوادر التعليمية العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشروع إنشاء وتجهيز 20 فصلًا من غرف المصادر باستخدام أدوات “المونتيسوري” التعليمية، موزعة على عدد من مراقبات التعليم في البلاد.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعداد برنامج عمل مشترك يمتد لأربعة أشهر، يتضمن تنفيذ خطة تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل معلمي الفئات الخاصة ورفع كفاءاتهم بما يواكب الأساليب التربوية الحديثة.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التعليمية وتحقيق شمولية التعليم، مع التركيز على تعزيز فرص التعلم المتكافئة لجميع الفئات.