اتفاق تاريخي في عالم كرة القدم.. فيفا يعلن إجراءات صارمة لحماية صحة اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأحد، عن اتفاق تاريخي مع ممثلي اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، يقضي بضرورة منح اللاعبين فترة راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على فترة عطلة لا تقل عن 21 يوماً في نهاية كل موسم.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة من المناقشات المكثفة التي جرت في نيويورك، عشية نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي، البطولة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب توقيتها خلال فترة توقف الموسم الأوروبي، ومخاوف كبيرة من أعباء العمل والإرهاق المتزايدين على اللاعبين.

وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على صحة وسلامة اللاعبين، كان هذا الاتفاق نتيجة جهود مشتركة بين فيفا وروابط اللاعبين للحد من الإصابات وضمان رفاهية لاعبي كرة القدم. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو خلال الاجتماع على أن “صحة اللاعبين أولوية قصوى”، واصفاً المناقشات بـ”التقدمية”.

وأكد فيفا، عبر موقعه الرسمي، أن إدارة فترة الراحة ستتم بشكل فردي حسب جداول كل نادٍ واللاعبين، مع احترام الاتفاقيات الجماعية القائمة، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تعديلات في جداول المباريات وعقود البث التلفزيوني.

ويُتوقع أن يمثل تطبيق فترة 72 ساعة بين المباريات تحدياً كبيراً، خاصة للدوريات الأوروبية، حيث تُقام مباريات الدوري أحياناً بفارق أقل من هذا الوقت، مما قد يضطر الفرق لتأجيل مباريات إلى أيام لاحقة، وهو ما قد يؤثر على عقود البث وتوزيع المباريات، على سبيل المثال، الدوري الألماني “بوندسليغا” قد يواجه صعوبة في تطبيق ذلك، إذ ألغيت مباريات مساء الإثنين منذ عام 2021 بناءً على طلب الجماهير، والعقد الجديد للبث التلفزيوني لا يشمل مباريات في ذلك اليوم.

كما شدد فيفا على أهمية السماح بيوم راحة أسبوعي لللاعبين، وأخذ متطلبات السفر والظروف المناخية بعين الاعتبار عند التخطيط للمسابقات المستقبلية، لضمان التوازن بين المنافسة والحفاظ على صحة اللاعبين.