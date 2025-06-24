هدنة ترامب تُربك الملاذات الآمنة.. الذهب يتراجع والنفط يهوِي

تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما قلّص الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، ليسجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولار، بحسب بيانات “رويترز”.

وفي سياق متصل، تحركت بقية المعادن الثمينة بوتيرة متباينة؛ إذ ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.03 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1260.78 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1043 دولاراً.

أسعار النفط تهوي بعد إعلان وقف النار بين إيران وإسرائيل: برنت يهبط 2.9% وWTI يتراجع 3%

في السياق، سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً خلال التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، لتلامس أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدفوعة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما بدد المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.08 دولار أو ما يعادل 2.9% لتسجل 69.40 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق بأكثر من 4%، لتلامس أدنى مستوياتها منذ 11 يونيو.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3% أو 2.03 دولار ليبلغ 66.48 دولاراً، بعد هبوط سابق بنحو 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو، وفق بيانات وكالة رويترز.

وكان قال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن وقف إطلاق نار “كاملاً وشاملاً” بين طهران وتل أبيب سيدخل حيز التنفيذ خلال 12 ساعة، مشيراً إلى أن الحرب التي استمرت 12 يوماً “باتت منتهية”.

وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب توسط في الاتفاق عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما أجرى فريقه اتصالات متزامنة مع المسؤولين الإيرانيين.

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن إسرائيل وافقت على الهدنة بشرط توقف الهجمات الإيرانية، بينما تعهدت طهران بالالتزام بالاتفاق.