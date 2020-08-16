اتفاق تركي أمريكي على مواصلة التشاور بشأن ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، القضايا المشتركة بين البلدين، والتطورات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره الأمريكي، على هامش زيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان، اليوم الأحد.

وأفاد أوغلو في تصريح لوكالة “الأناضول”، بأنه تم الاتفاق على تأكيد مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.

وأشار أوغلو إلى أنّه بحث العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة على رأسها ليبيا، والتوصل لاتفاق على مواصلة التشاور على مستوى الخبراء في الشأن الليبي.