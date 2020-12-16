اتفاق تركي أوروبي على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال بين الطرفين مفتوحة.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح صحفي، أن أردوغان وميشيل تناولا في اتصال هاتفي قرارات قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بخصوص الأوضاع في شرق المتوسط.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن ميشيل أبلغ أردوغان رغبة الاتحاد في استئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وأشار المسؤول إلى أن ميشيل أكد لأردوغان رغبة الاتحاد في حل أزمة جزيرة قبرص بالطرق السلمية والحوار.

من جانب آخر أوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن ميشيل هاتف الرئيس أردوغان، لإطلاعه على معلومات بشأن القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر.

وأضاف بيان رئاسة دائرة الاتصال أن أردوغان أبلغ ميشيا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة بين الطرفين.

وأشار أردوغان إلى سعي بعض الأطراف في الاتحاد لخلق مشاكل مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد.