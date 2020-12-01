اتفاق تركي روسي لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن انقرة وموسكو وقعتا وثيقة بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن الوزارة قولها في بيان، إن “المحادثات الفنية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ قد اكتملت، وتم التوقيع على اتفاق”.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا وتركيا تستعدان الآن لبدء العمل.

وفي 10 نوفمبر وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ.

وتعهدت أرمينيا بإعادة مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، كما تعهد الطرفان بتبادل الأسرى وجثث القتلى.