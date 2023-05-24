اتفاق تعاون بين مركز «السيهاتي» والمنتدى العربي البريطاني

عُقِد اليوم الأربعاء، لقاء بالعاصمة البريطانية لندن، جمع الدكتور عبد الله السيهاتي رئيس مركز السيهاتي لتعدد الثقافات والدكتور رمضان بن زير رئيس المنتدى التفافي العربي البريطاني، والإعلامي علي الحاج حسين نائب رئيس المنتدى، والدكتور أحمد معيوف عضو اللجنة التنفيدية بالمنتدى.



وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لإقامة فعاليات مشتركة في المملكة المتحدة وخارجها.

واتفق الجانبان على توسيع دائرة التعاون لتشمل إصدار مجلة علمية محكمة يُحررها أكاديميون وأساتذة جامعيون من مؤسسات علمية أوربية وأمريكية، وإصدارات رقمية، بالإضافة إلى عقد ندوات ومؤتمرات متخصصة بمشاركة شخصيات عامة ومؤثرة من ثقافات مختلفة.