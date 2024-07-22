اتفاق تعاون مشترك بين الغرف التجارية الليبية مع نظيرتها الروسية

التقى محمد عبدالكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، مع فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بدولة روسيا الاتحادية، للاتفاق على أوجه عدة من التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الاقتصادي وتعزيز العلاقات بينهما.

وقد اتفق الطرفان على الالتزام بالمساهمة في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين، وتبادل جميع المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين.

وتضمن الاتفاق تقديم المساعدة لتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات في مجال الاقتصاد والتجارة، والاتفاق على عقد لقاءات منتظمة لتقييم الاجراءات المتفق عليها وتذليل العقبات التي تعوق تنمية التعاون الاقتصادي، والنظر في القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون الثنائي.