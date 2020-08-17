اتفاق ثلاثي لبناء المؤسسة العسكرية الليبية

أفاد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، باتفاقهم مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات للنمروش، عقب اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين، مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية، في العاصمة طرابلس.

وبحسب النمروش، سيشمل هذا التعاون مجال التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا وإتاحة مقاعد للتدريب في كليات البلدين.

وأكد الوزيرين التركي والقطري على دعم الحل السياسي والحكومة الشرعية.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، في وقت سابق اليوم الاثنين، العاصمة طرابلس، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وعقب مراسم الاستقبال، توجه أكار وغولر إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.