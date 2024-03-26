كشفت وكالة “بلومبرغ”، عن اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل يتعلق باستيراد الغاز.

وبحسب الوكالة، اتفقت مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من “إسرائيل” بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل، بدلا من 1.15 مليار قدم مكعب يوميا الآن.

ووفق الوكالة، تجاوزت كميات الغاز “الإسرائيلية” الموردة إلى مصر حاليا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا، بما سيساعد البلاد في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

وقالت الوكالة: إن زيادة الواردات ستأتي لمصر بعد انتهاء “شيفرون” الأميركية من زيادة الإنتاج بحقل “تمار” للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل بنحو 60% خلال النصف الأول من العام المقبل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.

هذا وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وبدأت مصر استيراد الغاز من “إسرائيل” للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إينرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020) و”ديليك دريلينغ” من جانب، وشركة “دولفينوس” القابضة المصرية من جانب آخر.

المصدر : بلومبرغ