اتفاق جديد يسهل «سفر الليبيين» إلى الهند

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن اتفاق جديد مع جمهورية الهند يقضي بتمكين المواطنين والتجار الليبيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الهند مباشرة من السفارة الهندية في طرابلس، بدلا من التوجه إلى السفارة الهندية في تونس كما كان معمولا به سابقا.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أشرف محمد التائب، بسفير جمهورية الهند لدى ليبيا حفظ الرحمن محمد، حيث جرى بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير الهندي، خلال اللقاء، أن منظومة إصدار التأشيرات في السفارة الهندية بطرابلس ستُفعّل خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تسهيل حركة السفر والتبادل التجاري بين الجانبين.

واتفق الطرفان أيضا على دعوة اللجنة المشتركة الليبية – الهندية لعقد دورتها المقبلة في العاصمة طرابلس خلال العام الجاري على المستوى الوزاري، على أن يسبقها اجتماع تحضيري يضم خبراء من البلدين لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة رسمية لحضور القمة الهندية – الأفريقية، في إطار تعزيز الحضور الليبي في الفعاليات الدولية ذات البعد الاقتصادي والسياسي.

كما أشار السفير الهندي إلى زيارة مرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الليبية إلى الهند على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث أبرز القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا والهند ويفتح آفاقا أوسع للشراكة في المرحلة المقبلة.