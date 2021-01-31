اتفاق جزائري روسي على بدء تصنيع لقاح «سبوتنيك-V» في الجزائر

اتفقت الجزائر وروسيا، اليوم الأحد، على البدء في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين لتصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” في الجزائر، بحسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، استقبل اليوم الأحد، بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيغور بلياييف، حيث “اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي (سبوتنيك-V) في الجزائر”.

وفي مستهل اللقاء، “أعرب الوزير الأول، باسم السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن شكر الحكومة الجزائرية السلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لاقتناء اللقاح الروسي (سبوتنيك-V )، في إطار الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19”.

وقد كان هذا اللقاء “فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية-الروسية و تمسك البلدين بتعزيزها و تنويعها، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين”، بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري عن البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن إيغور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، أمس السبت، أن موسكو جاهزة للتعاون مع الحكومة الجزائرية من أجل تمكينها من إنتاج لقاح “سبوتنيك V” محليا، وذلك غداة وصول أول شحنة منه إلى البلاد.

وقال في حديث أجرته معه قناة “النهار” التلفزيونية الجزائرية: “إذا أبدت الجزائر رغبة في إنتاج اللقاح الروسي محليا مستعدون لتقديم المساعدة وتسليم تكنولوجيا اللقاح.. إلى الجزائر، وسجلنا لقاحين لحد الساعة يتم العمل على تطويرهما”.

كما أوضح بيلياف أن “اللقاح الروسي فعال جدا، وتخزينه لا يتطلب أمرا كبيرا مثل لقاحات أخرى تتطلب شروط حفظ في دراجة حرارة (- 70) درجة”.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت لقاح “سبوتنيك V” في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من “كوفيد – 19″، مركز “غاماليا” المتخصص.

يشار أيضا إلى أن لقاح “سبوتنيك V” تم تحضيره على منصة الفيروس الغدي البشري، ويتميز بالأمان وعدم وجود مضاعفات سلبية على المدى الطويل، وتزيد فعالية هذا اللقاح عن 90%، إذ يوفر حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وتصل فعالية “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.