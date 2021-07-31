اتفاق روسي تركي على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة “دميتري بولانسكي” إن روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن بولانسكي قوله، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن موسكو وأنقرة لديهما التزامات دولية تجاه ليبيا عبر مشاركتهما في مؤتمر برلين، موضحا أن لديهم كل الأسباب للاعتقاد بأن تركيا مستعدة لحل هذه القضية وغيرها ويتطلعون إلى التعاون على مسارات مختلفة.

وأوضح بولانسكي أن سحب المقاتلين الأجانب يجب أن يتم بطريقة متوازنة حتى لا ينقلب الوضع في ليبيا وحتى لا تعود حالة الاضطراب العسكري الذي واجهته مؤخرًا ولهذا السبب يجب العمل على هذه الخطوات بحذر شديد وبطريقة متوازنة.

ونوه نائب المندوب الروسي إلى أنهم أشاروا إلى هذا الموقف أيضًا خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤخرًا، وأكد أن هذا هو النهج الذي يجب أن يتبعه الجميع عبر إيلاء المزيد من الاهتمام للأشياء التي تُقال دوليًا أثناء المشاورات وجهاً لوجه، وفق قوله.