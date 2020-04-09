اتفاق روسي سعودي على خفض كبير لإنتاج النفط

موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية. [رويترز]

أفادت وكالة “رويترز”، بأن روسيا والسعودية اتفقتا خلال اجتماع طارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

ونقلت الوكالة عن مصدر بمنظمة “أوبك”، أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن “أوبك+” ومنتجين آخرين سيبحثون تخفيضات تصل إلى 20 مليون برميل في اليوم.

وأضافت المصادر، أن “هذا اتفاق عالمي”، دون أن توضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في التخفيضات، وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو “أوبك”.

هذا وتعقد مجموعة “أوبك+” اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتقدمهم روسيا، تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، لدعم الأسعار التي تدهورت بفعل جائحة فيروس كورونا، لكن المحادثات تشوبها خلافات داخلية وممانعة الولايات المتحدة للانضمام لأي تحرك، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود بما يصل إلى 30 بالمئة بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 18 عاما الشهر الماضي ويجري تداول الخام بأقل من 34 دولارا للبرميل، أي عند نصف مستويات نهاية 2019، مما وجه ضربة عنيفة لميزانيات الدول المنتجة للخام وصناعة النفط الصخري الأمريكي عالية التكلفة.

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