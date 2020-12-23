اتفاق روسي قطري على ضرورة التسوية في ليبيا

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في العاصمة موسكو.

من جانبه قال لافروف إنهم ناقشوا الأوضاع في ليبيا واتفقوا على ضرورة التوصل لتسوية سياسية فيها ضمن قرارات الأمم المتحدة.

على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في أن تُتيح القمة الخليجية القادمة إنهاء الأزمة المستمرة بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.

وقال لافروف أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: “تأمل روسيا في أن تؤدي القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من يناير إلى تجاوز الانشقاق داخل مجلس تعاون دول الخليج وتتيح استئناف أنشطته بشكل اعتيادي”.

وأوضح لافروف أن اهتمام موسكو بهذا الموضوع ينسجم من علاقات الشراكة والصداقة التي تربطها مع كافة دول مجلس التعاون.

وتابع: “استعادة وحدة مجلس التعاون وقدرته على أداء مهامه أمر مهم لتطبيق الأفكار المتعلقة بضمان الأمن في منطقة الخليج عموما بمشاركة إيران”.

ولفت الوزير إلى أن المبادرة الروسية المحدثة قبل عام بشأن ضمان الأمن في الخليج سلمت إلى جميع الأطراف المعنية وتحظى باهتمام نشط، وذكّر بأن موسكو في أكتوبر الماضي، عندما كانت تترأس مجلس الأمن الدولي، نظمت اجتماعا خاصا بهذا الموضوع.

وأضاف: “المناقشات، على الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف، كانت مفيدة جدا”.