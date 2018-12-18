اتفاق سعودي إيراني حول موسم الحج المقبل

وخلال الجلسة التحضيرية، ناقش الخبراء من الجانبين القضايا التنفيذية المتعلقة بالموضوع، لتُطرح على أجندة المحادثات التي جمعت أمس في مكة المكرمة وزير الحج والعمرة السعودي، صالح بن طاهر بنتن، ورئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان.

وذكرت “فارس” أن رشيديان قدّم إلى الجانب السعودي أثناء الاجتماع الختامي قائمة للمشاكل المتعلقة بموسم الحج الماضي وعرض سلسلة مقترحات بخصوص الموسم المقبل.

من جانبه، طرح وزير الحج السعودي مواقف المملكة حول القضايا المطروحة ووعد، حسب الوكالة الإيرانية، بمعالجة المشاكل السابقة والتخطيط لتحسينها في الموسم المقبل.