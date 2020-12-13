اتفاق سوداني إثيوبي على استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أنها اتفقت مع نظيرتها الإثيوبية على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته الخرطوم أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أنهى اليوم زيارة إلى إثيوبيا، أجرى خلالها مباحثات وصفها بيان لرئاسة الوزراء السودانية بالمثمرة.

وأوضح البيان أن حمدوك اتفق مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد على استئناف المفاوضات حول السد خلال الأسبوع القادم.

وتوجه رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إن الزيارة تمتد ليومين وتهدف إلى بحث عدة ملفات، إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، ذات اهتمام مشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة، كذلك سبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.