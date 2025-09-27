خلال 10 أيام.. تشكيل جديد لـ«مجلس إدارة مفوضية الانتخابات»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:50 | آخر تحديث: 27 سبتمبر 2025 - 19:55 نُشر: السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:50
ليبيا
مجلس النواب
الاجتماع يأتي في إطار المساعي لتوحيد المؤسسات وتفعيل المسار السياسي

عقدت لجنة المناصب السيادية والمفوضية بمجلس النواب، التي تضم النواب بدر علي سليمان، عدنان الشعاب، ومهدي مسعود الأعور، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة مجلس الدولة، اليوم السبت، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، فيما تقرر مناقشة بقية المناصب السيادية في اجتماع ثانٍ بين اللجنتين سيتم تحديده لاحقاً.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المساعي المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتوحيد المؤسسات وتفعيل المسار السياسي.

