اتفاق على استئناف عمليات استكشاف النفط في ليبيا

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركتي ايني وبريتش بتروليوم، اليوم الاثنين، بتوقيع اتفاقية ستعمل بموجبها كل من إيني وبريتش بتروليوم على استئناف أعمال الاستكشاف في ليبيا.

حيث وقع كل من المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، و”بوب دودلي” المدير التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، و”كلاوديو ديسكالزي” المدير التنفيذي لشركة إيني، خطاب نوايا “LOI” بالعاصمة البريطانية لندن.

واتفق جميع الأطراف على حصول شركة إيني على حصة مشاركة قدرها 42.5 بالمئة من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في ليبيا. كما ستصبح شركة إيني كذلك المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج.

وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم حاليا 85 بالمئة من حصة العمل في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، مع احتفاظ المؤسسة الليبية الاستثمار بنسبة 15 بالمئة المتبقية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيني لديها أنشطة استكشاف وانتاج قائمة، كما تمتلك مرافق مجاورة للمناطق البحرية لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج. وسيساهم إشراف إيني على تشغيل هذه المناطق في خلق فرص لاستئناف الأنشطة، وذلك بعد استكمال الصفقة والموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا:

“إن هذه الاتفاقية تعتبر مؤشرا ودليلا واضحا على اعتراف السوق بالفرص التي توفرها ليبيا، وهو ما سيساهم بلا أدنى شك في النهوض بالإنتاج.”

وأضاف:

“إن ضمان التنمية الاجتماعية في الاتفاقية هو دليل على التزامنا المشترك تجاه موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها. وسوف تدفع هذه المبادرة نحو المزيد من الاستثمار وتسهل تحقيقنا لمستويات إنتاج أعلى”.

وقال المدير التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، بوب دودلي:

“إن هذه خطوة هامة نحو عودتنا للعمل في ليبيا، ونحن نؤمن بأنّ العمل مع شركة إيني ومع ليبيا سوف يعجل باستئنافنا لعمليات الاستكشاف في هذه المناطق الواعدة”.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، قائلا:

“إن هذه الاتفاقية تعتبرخطوة هامة لإبراز الامكانيات الحقيقية في مجال الاستكشاف، وذلك من خلال استئناف عمليات اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج التي ظلت معلقة منذ عام 2014. كما ستساهم هذه الخطوة في خلق بيئة استثمارية جذابة في البلاد تهدف إلى استعادة مستويات الإنتاج وقاعدة الاحتياطي الليبي من خلال الاستفادة المثلى من البنية التحتية الليبية القائمة”.